聘燒燙傷友縫製收納包 口罩廠商盼增加其工作機會

2019-01-23 12:38

〔記者張菁雅／台中報導〕以生產彩色口罩聞名的CSD中衛，與陽光基金會合作，聘請燒燙傷友縫製千個牛仔口罩抗菌收納包。業者表示，收納包將透過網路活動發送消費者，希望讓各界看到燒燙傷友的優秀作品，進而增加其工作機會。

CSD中衛已成立72年，是台灣專業醫材大廠，2015年八仙塵爆時，中衛曾捐贈多項醫材救助傷者，自此開始關心燒燙傷友後續狀況。最近中衛特地與陽光基金會合作，聘請該基金會的「陽光織愛工作隊」10多位燒燙傷友，在3個月內，縫製千個牛仔口罩抗菌收納包。

中衛行銷經理周令怡表示，許多傷友因手指變型扭曲，動作稍慢，但他們付出更多耐心與細心，讓每個口罩收納包更耐用、更值得珍藏。除了請傷友縫製收納包，中衛也主動提供傷友所需的醫療耗材，如棉棒、紗布、乳膠手套等等，持續捐贈給陽光基金會代為運用。

周令怡也說，即日起到1月31日止，到中衛臉書粉絲團留言，就有機會獲得牛仔口罩收納包；此外，中衛還將牛仔口罩收納包發送給丁丁藥局、躍獅藥局、PCHOME等知名通路商，一同參與活動，並邀請知名網紅及藝人加入宣傳。希望藉由各宣傳管道，讓更多人認識「陽光織愛工作隊」，進而帶給傷友其他工作機會。

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