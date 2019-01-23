連9年送暖 麻豆善心人士發紅包給161戶低收入戶

2019-01-23 12:46

〔記者楊金城／台南報導〕春節將至，麻豆區公所今天發起送暖活動，將泡麵、罐頭、餅乾等物資及防寒毛毯送給區內低收入戶、中低收入戶獨居老人及身心障礙者共28戶表達溫馨關懷，讓老人家感受社會溫暖，歡喜過年。其中，在中國經商的呂聯宗等家族6人聯合捐贈每戶低收入戶紅包2000元，麻豆有161戶低收入戶收到紅包，揪甘心。

麻豆公所結合北極殿、永靜教養院、極樂寺麻豆別院、帥安宮、中華慈化亭同理心協會發送給低收入戶、中低戶獨老、身障者計28戶，有米、麵、沙拉油、棉被、衛生紙等家庭生活用品及慰問金。

因應春節期間麻豆列冊送餐的獨居老人及身障者營養餐飲停止送餐6天，公所也購買代餐致贈。台南市政府發給低收入戶過年紅包禮金則是1千、中低收入戶500元。

此外，呂聯宗、呂王敏華夫婦代表6名家人捐助32萬2千元給麻豆區161戶低收入戶，每戶2000元過年紅包。呂聯宗發紅包已是連續發放9年，呂聯宗的父親呂廷復曾任麻豆鎮長，也擔任麻豆代天府主委34年，呂聯宗等後代以父親呂廷復名義成立教育慈善基金會，並已連續19年在麻豆代天府發放獎學金。

呂聯宗說，祖父呂映及父親呂廷復都熱衷社會公益事業，父母親教誨事業有成，應多做善事，不忘本，飲水思源，期許年節裡弱勢家庭都能吃得溫飽迎接新年到來。

麻豆區長孔慶瑤、呂聯宗及呂王敏華夫婦今天特地關懷訪視麻豆南勢里82歲鄭老先生和井東里64歲王老先生，兩人都是列冊低收入戶也是獨居老人，每月領有政府發放的補助生活費及送餐服務，當地關懷據點平常也有關懷訪視。

孔慶瑤說，對接受送餐服務的弱勢獨居老人及身障者，將請里長及里幹事在年節前2週內多加強進行關懷訪視及發送泡麵等民生物資，期許大家都能順利過個好年。

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