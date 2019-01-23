肉圓沒放辣下場嚴重 8年前台劇神設定：編劇從未來來？

2019-01-23 12:51

〔即時新聞／綜合報導〕新北市蘆洲區日前發生一起因兒子買的肉圓沒加辣，父親竟出手家暴妻兒的新聞，引起公憤。隨後「肉圓加辣與否」成為網路熱門討論話題。一名網友昨在臉書社團「爆廢公社」貼照發文，自述在追以前的一部電視劇《艋舺燿輝》，影片內容的部分場景，讓他忍不住直呼「編劇是從未來來的嗎」。

該名網友在社團貼出數張2011年播出的《艋舺燿輝》截圖，並指看到第36集的某一幕時「打了個冷顫」，反問「這部戲的編劇是從未來來的嗎」。

原來是劇中阿國（楊銘威飾演）替著名黑幫幫主劉金豹（蔡振南飾演）買肉圓，卻被阿松發現袋子裡居然沒有辣椒，小聲詢問「會長要吃的肉圓，要加的辣椒呢？在哪裡？」「沒有啊、哪有」、「你完蛋了」。

一旁的劉金豹則默默地聽著兩人的「悄悄話」，並質問「沒辣椒嗎？阿松，把這小子拖去後面埋了」。

許多網友笑回，「太神了吧」、「我的老天鵝啊」、「這齣超好看」、「找到這個也很厲害」。

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