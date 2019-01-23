黃國昌指輻射廢鐵外流竄全台 原能會：非來自中金公司

2019-01-23 12:28

〔記者林欣漢／新北報導〕位於新北市金山區南勢湖29號的中金公司廢棄工廠，廠內廢金屬被行政院原能會認定含有微量輻射，立委黃國昌爆料有人將該廠的輻射廢鐵偷運至外縣市販售，通報原能會卻沒有任何作為，今天現場會勘，原能會澄清，外流的輻射廢鐵不是中金的，會加強列管。

黃國昌指出，從去年12月19日開始，中金公司遭輻射污染的廢棄廠址，至少違法外運了4批廢鐵。目前掌握了其中一案，運送至六股轉賣至泰山、觀音等地，還有3案的廢金屬下落不明。

黃國昌說，更離譜的是，針對輻射廢鐵的流向，原能會物管局長劉文忠一開始還閃爍其詞、企圖說謊掩飾，追問下最後才坦誠，其實早在1年半以前，彰化的慶欣欣鋼鐵廠就已收到輻射廢五金。但在這過去的1年半，慶欣欣沒有依法將廢五金送回核研所處理，原能會竟也沒有任何作為，大家一起擺爛，直到昨天才急忙到慶欣欣測試核種。

黃國昌表示，針對此事，他已拜託警方繼續積極追查，至少還有三批非法外運的輻射廢五金，不能讓這些輻射廢鐵四處流竄，危害國人的健康安全。而原能會官僚到這麼離譜程度，令人完全無法接受，更是讓人民已完全無法信任，請行政院徹底追究責任，處分失職官員，給社會一個交待。

對此，原能會表示，今年1月14日接獲警方通報疑似有人盜賣中金廠區廢鐵，檢查確認並未發現有輻射異常的廢鐵外流，黃國昌所指的彰化慶欣欣輻射廢五金，特徵及所含核種與中金輻射廢鐵有所不同，並非來自中金公司，將協助鋼鐵廠妥善處理。

劉文忠說，只要廢鐵有輻射異常情況，鋼鐵廠都會通報原能會，立即列管，由於廢鐵最後都會送到終端的鋼鐵廠煉鐵，所以一定抓得到。

原能會強調，已請警方在中金公司金山廠區設置巡邏箱及監視器，加強管制，並已督促業者積極處理列管天然放射性物質及其衍生廢棄物，並提供輻防專業及技術諮詢，輔導中金公司清理金山廠的衍生廢棄物，以徹底解決問題。

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