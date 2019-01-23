醫訊》精進服務 童綜合內視鏡診斷暨治療中心啟用

2019-01-23 12:12

〔記者張軒哲／台中報導〕童綜合醫院因應目前醫療趨勢，多運用內視鏡技術作為檢查、診斷之工具，甚至取代外科手術作為治療方式，為精進服務品質，全面整合內視鏡檢查及治療診斷相關醫療服務，今日成立「內視鏡診斷暨治療中心」擴大為民眾服務，除了整合所有消化道內視鏡檢查外，也包含了支氣管鏡室與食道特殊動能檢查室。

「內視鏡診斷暨治療中心啟用典禮」，邀請設置當時曾給予指導的台北榮民總醫院內科部主任侯明志到場，並有台中榮總胃腸肝膽科主任葉宏仁、中山附醫內視鏡室主任蔡明璋、慈濟醫院內視鏡室主任周偉強、台中市診所協會理事長林煥洲等貴賓共襄盛舉。

童綜合醫院指出，內視鏡診斷暨治療中心為中部最大，設置11間檢查室提供服務，並引進開刀房等級「模組化氣電懸臂系統」，讓儀器設備與螢幕主機皆懸吊設計，配合醫師需求彈性移動，也避免電線落地有踩踏與壓線可能導致走火的危險。另外為了避免感染風險，動線分為內外部兩走道，將乾淨與污染的走動路線分開來；還有管鏡清洗一條龍設置，從前置清洗到進入消毒機，然後經由打包區到最後管鏡櫃歸管，一次性全部完成。

童綜合內視鏡診斷暨治療中心主任黃彼得表示，為了進一步提升醫療品質，醫院也將相關醫療資源整合於內視鏡中心，跨團隊的合作提供民眾更便捷的醫療服務，節省民眾在各診間與檢查室奔波的時間，加上寬敞又人性化的空間設計，讓民眾可以安心接受檢查與治療，未來內視鏡診斷暨治療中心也將持續精進醫療技術與服務，為民眾的健康做好把關。

大腸直腸外科主任張瀛澤指出，大腸癌為全國癌症發生數第1位，一年有超過1萬5千人確診大腸癌，並有超過五千人因大腸癌死亡。醫療不斷進步，目前大腸內視鏡檢查或治療，可適時利用舒眠無痛內視鏡檢查，在舒適的狀態下及早找出病因並及早治療，以維護全消化道的健康，若是能早期發現並早期治療，5年的存活率在90％以上。

院長李三剛表示，童綜合醫院為能提供更好的服務予民眾，將內視鏡診斷暨治療中心全面升級，整合所有消化道內視鏡檢查外，並有支氣管鏡室與食道特殊動能檢查室，促使食道、氣管與胃腸肝膽方面的疾病照護更加完備。

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