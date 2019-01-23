酒駕累犯安排到這裡見習 有人看了立馬捐款「再不也敢酒駕！」

2019-01-23 12:19

〔記者翁聿煌／新北報導〕年節將至、尾牙餐敘不斷，警方連白天都在臨檢攔查酒後駕車，板橋監理站統計，新北市一年仍有6、70人因為酒駕累犯，必須強制要到監理站參加「酒駕再犯班」，監理站兩天12小時的課程，特別規劃到創世安養院關懷車禍事故植物人，真有人感同身受，不僅掏錢捐款上萬，並且表達「再不也敢酒駕！」

板橋監理站表示，酒駕害人害己、甚至造成家破人亡，政府近年加重刑責，仍難遏阻有人以身試法，依目前法令規定，一年內初次酒駕，除了罰款，還要上6小時的強制講習；一年內再犯，則要參加2天12小時的「酒駕再犯班」，再犯人數仍多達6、70人，其中3犯、4犯者所在多有，根本罰不怕。

因此監理站的「酒駕再犯班」課程，除了有醫師、心理師及肇事防制專家學者上課與法規講解，還刻意安排赴板橋創世基金會的植物人安養院參觀，並且由安養院介紹因為車禍事故變成植物人的駕駛者或是受害者，讓酒駕再犯民眾，親眼看著對方躺在病床上，不論吃飯、排泄都得要人幫忙的無助模樣，希望讓酒駕者知所警惕。

板橋監理站說，有些酒駕累犯看了有的有當頭棒喝的效果，為自己的所作所為感到羞愧，還有人立刻掏出上萬元捐給創世基金會，並且表達「再不也敢酒駕！」，未來監理站評估還將納入參觀看守所、殯儀館等地點，加強心理震撼教育。

板橋監理站長王梅香說，時值尾牙，肇事案件屢見不鮮，提醒民眾黃湯下肚不要心存僥倖，酒後駕車不但花錢又要接受講習，酒駕一旦發生事故，保險不予理賠，傷害2個家庭的幸福生活，如果喝酒必須「指定駕駛」或「代客叫車」，有醉意CALL友接送最安心。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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