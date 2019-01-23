「選舉浮橋」浮上水面 淡江大橋年後動工

2019-01-23 12:03

〔記者陳心瑜／新北報導〕被譏為「選舉浮橋」的淡江大橋，主橋段（第三標）流標七次，終於在去年11月簽約，預計2月23日動工，2024年9月23日完工，立法委員呂孫綾今天邀交通部次長王國材、公路總局局長陳彥伯與得標廠商工信工程，於淡水端的工程預定地會勘，了解開工動土準備作業情形。公路總局也將在1月28日、30日分別在八里以及淡水兩端召開施工前說明會。

淡江大橋連接淡水與八里兩端，能減少15公里路程、節省半小時往來時間，紓解淡水台2線近三成的車流量，還可以從南接林口，藉由61線西濱快速道路，串連將林口工業區及八里台北港的物流，橋面上也預留淡海輕軌通行空間。

呂孫綾說，希望工程能如期如實完工，並保障在淡水河工作的漁民作業安全，也希望淡海新市鎮能夠劃出醫療產業專區，完善北海岸居民的醫療需求。

交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處長吳昭煌說，「淡江大橋及其聯絡道路5k+000~7k+035新建工程」施工前公開說明會，將於1月28日上午11時在八里下庄市民活動中心、30日上午11時在淡海市民活動中心舉行。

王國材更說，希望得標廠商能諾蓋國內第一座沒有延誤的橋樑。

陳彥伯則說，工程預計年後、2月23日開工，屆時將邀蔡英文總統以及行政院長蘇貞昌出席主持動工典禮，契約金額124.9361億元，工期約2040日，最快2024年9月23日完工，完工後將是全世界最大跨距單塔不對稱斜張橋。

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