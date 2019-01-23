台南違規非法旅館逾170家 觀旅局：查報非法、輔導合法雙管齊下

2019-01-23 12:06

〔記者王涵平／台南報導〕南市公告去年違規、非法旅館達176家，農曆春節將屆，觀旅局除加強聯合稽查確保公安，也透過查辦裁處、公開資訊，讓遊客了解住宿權益。

觀旅局指出，107年度市府辦理聯合稽查計698家次，查有合法旅宿擴大營業及違規業者計23家，非法旅宿業者計153家，裁罰金額合計1911萬元。

對於非法旅宿業者，觀旅局除加強裁處罰鍰勒令歇業，也盡力輔導業者針對問題加速改善，讓業者順利完成合法登記。2018年成功輔導「府城峰情文旅」、「星鑽國際商旅」及「麗新大酒店」等3家非法旅宿合法設立旅館；台南雙城觀光地區通過可申設民宿後，至去年底已輔導包含「艸祭Book inn」、「巷弄x台南」、「HanLife6910巷仔內」及「神榕一四七」等183家民宿完成合法登記。

本月21日公告撤銷登記並註銷旅館業登記證之旅宿業有二王旅社 （註銷日期107年12月11日）、梅園大旅社（註銷日期108年1月7日）、新美旅社 （註銷日期108年1月14日）。將定期發布名單與函請訂房網站下架。

建議民眾訂房前可至「臺南旅遊網」查詢合法旅宿名單，並參酌網站內豐富旅遊資源規劃自己的專屬遊程。由於查緝名單持續更新，最新裁罰旅宿業者名單請至「觀光旅遊局行政服務網」查詢。

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