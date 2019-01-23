關懷社會底層「甘苦人」水噹噹關懷協會舉辦「寒冬送暖」

2019-01-23 11:49

［記者楊政郡／台中報導］台中市水噹噹關懷協會，連續第7年在春節將至，舉辦「溫馨關懷、寒冬送暖」活動，除社會邊緣戶提供每人1000元紅包（共發送400人），也提供民生物資，關懷社會底層「甘苦人」，再苦年也要過。

這場寒冬送暖活動，23日上午在南區正義街舉行，今天正好是入冬以來最冷的一天，主辦單位還準備熱騰騰的古早味炒麵、菜頭貢丸湯、油豆腐滷三層肉等台灣小吃，現場安排髮型師「義剪」。

興大附農校長蔡孟峰帶領餐飲管理科同學，現場自製泡芙，分送邊緣戶，讓弱勢長輩在歲末之際，感受社會溫馨氣氛。包括立委黃國書、市議員邱素貞、國光里長陳仁榮、福順里長莊茂得、國光社區發展協會理事長陳雅惠等都到場致意並協助分送物資。

水噹噹關懷協會理事長邱素貞說，社會上不能少了這種人飢己飢、人溺己溺的精神，她們協會結合社會局、市議員邱素貞服務處、南區國光里辦公處、還有森鐵鋼鐵公司、廣記肉鬆、嘉篁公司、維力食品、國光里福正宮、台中市城隍廟、佑松營造、台中市城鄉發展協會、金柏利珠寶、忠裕食品、酵健福、洪瑞珍、順福肉品店等多個社會團體及企業，集大眾力量舉辦寒冬送暖活動，每年還是有許多私人公司願意出錢出力，幫助邊緣戶能安心過個好年。現場有白米、甜辣醬、嚕肉飯罐頭、泡麵、麵線等民生物資，以由東區、南區39位里長所提供未獲得政府補助的「邊緣戶」名單共400人，可獲得紅包1000元。

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