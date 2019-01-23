床圍欄、折疊桌夾死娃 受害媽偕新北議員促訂自治條例

2019-01-23 11:57

〔記者賴筱桐／新北報導〕2015年1名5個月大的男嬰因翻身頭部卡在床圍欄間，造成窒息死亡，日前又發生嘉義女童被折疊桌夾死的不幸意外。新北市議員劉美芳今天上午召開記者會，質疑許多嬰幼兒產品未列入國家標準施行檢驗，促新北市政府訂定自治條例規範。男嬰母親今也出面控訴，如果當初產品有法規管制，孩子也不會死於非命。

劉美芳指出，標準檢驗局早在2007年就公布摺疊桌的國家標準，但遲未列入應施檢驗項目，而在2015年曾發生嬰兒被床圍欄夾死的事件，當時國外針對相關產品已有規範，但標檢局在事故發生後，才修法制定標準。無論是未制定標準，或者是制定標準後卻未檢驗，原因只有一個，就是業者反彈所致，導致悲劇一再發生。

遭床圍欄夾死的男嬰母親陳小姐傷心地說，原本購買床圍欄是為了保護孩子的安全，沒想到卻是把孩子推向危險的深淵，雖然事故發生距今3年餘，她仍無法從傷痛中走出來，每次一想到眼淚總是控制不住掉下來，希望政府徹底落實執行嬰幼兒產品的標準制定與檢驗，如果當初有訂定國家標準，她也不會失去孩子，現在會是一名快樂的母親，而不是笑容中帶著悲傷的母親。

「中央不做，地方自己做。」劉美芳說，將督促市府參考歐盟、美國及日本的標準，訂定自治條例，不要每次都等發生意外失去人命才亡羊補牢。

經濟發展局商業發展科長潘守亷表示，針對嬰幼兒產品，目前已有80項產品納入國家檢驗標準，將於1個月內清查法規是否有不足的地方，向中央反映。由於目前標準檢驗法未授權地方裁罰及檢驗，市府只能加強稽查，將積極與經濟部協調溝通，若取得中央授權，市府將會同相關單位研擬自治條例。

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