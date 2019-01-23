苗栗副議長送暖 愛心物資分送180弱勢戶過好年

2019-01-23 11:46

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣副議長李文斌創立「阿斌哥大愛協會」，11年來天天分送愛心便當給縣內弱勢家庭，而趕在農曆新年前，阿斌哥大愛協會集資30萬，準備愛心米、沙拉油、關廟麵、醬油、衛生紙等生活物資及一戶600元紅包，今早送給後龍鎮內180戶弱勢戶，若它們得以安心過好年。

李文斌表示，鎮內年輕人口外流，許多貧戶、獨居老人無人料理起居，於是自費成立大愛協會愛心站，11年來持續幫助弱勢並將觸角延伸至其他鄉鎮市，而正值歲末年終，為了讓在地弱勢鄉親感受到社會溫暖，同時也藉此了解他們的困境與需求，於今早與地方人士一同分送春節愛心物資。

今年協會延續傳統，準備180份的愛心米、沙拉油、關廟麵、醬油、衛生紙等生活物資及600元紅包，總價約30萬元，由李文斌率後龍鎮代會主席花麗卿、地方善心人士、里長們，共同將愛心物資搬上卡車，逐一送至鎮內弱勢家庭，讓他們得以感受過年喜氣。

李文斌強調，做善事不分能力，各界有錢出錢、有力出力，讓人間溫情充滿社會每個角落；而協會愛心便當送餐服務將於小年夜暫停至年初九，但期間若有迫切需服務的對象，仍會以特殊個案優先處理。

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