改用飼料成本大增 基隆唯一養豬戶不玩了

2019-01-23 11:39

〔記者林欣漢／基隆報導〕嚴防非洲豬瘟，政府推動廚餘轉型改以飼料養豬，基隆市唯一的養豬戶李榮宗說，改用飼料成本大增7、8倍，大喊吃不消，已經開始出售豬隻，希望今年底完成退場。

基隆市政府今天在七堵苗圃舉辦非洲豬瘟緊急防疫模擬演習，劇情是模擬李榮宗養豬場爆發非洲豬瘟疫情，展開一系列的檢驗、通報、撲滅、焚燒、消毒等過程，經3個月的持續追蹤防疫，確認未再出現疫情，才解除警報。

「我一定要退場，不養了！」72歲的李榮宗養了35頭豬，他說，他養豬沒有要賺錢，是當運動、活動筋骨，兒女沒有要接班，原本養豬是用廚餘，不用錢，現在改餵飼料，成本增加7、8倍，實在是吃不消，希望相關單位或業者來收購豬隻，在今年11月以前退場。可電洽：0933933489。

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