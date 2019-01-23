台南拼觀光也有主題日 月月抽台南大阪與台南香港的來回機票

2019-01-23 11:37

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為了增加台南的觀光議題曝光度，南市觀光旅遊局今（23）日在市政會議提出「台南主題日行銷計畫」，未來將以台南主題日為核心，規劃6大行銷方案，並與華航合作推出月月抽台南大阪與台南香港的來回機票各2組，將從2月起公布下個月主題日。

行銷將從今年3月到12月，因為旅宿業以週日、週一及週四的訂房率最淡，因此市府將會選擇每個月倒數第2週的平日，由市長黃偉哲自2月起，公布下個月的主題日與活動亮點。

南市觀光旅遊局表示，行銷方案包括旅宿優惠串連、月月抽機票、社群網站話題、異業跨界主題合作、加碼優惠，並搭配交通部補貼政策，創造遊客平日到訪的話題與誘因，刺激平日留宿率與消費，未來也將透過市長臉書粉絲頁的直播，行銷台南主題日亮點。

市長黃偉哲表示，主題日將與產業鏈結，促進產業互利共生，創造經濟產值，同時也會有寓教於樂的成效。

觀旅局目前已依照節慶、活動，規劃發想3月的台南蘭花主題日、4月的媽祖主題日、5月的博物館主題日、6月的芒果主題日、7月的農場主題日、8月的親子主題日、9月的古蹟主題日、10月的溫泉主題日、11月的天日鹽主題日、12月聖誕主題日等，同時以主題日來搭配TAINANTONE色票，創造行銷議題。

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