衛生紙調查：便宜衛生紙品質差 擦不乾淨、易堵塞

2019-01-23 11:26

〔記者陳宜加／台北報導〕衛生紙是生活必需品，消費者不僅關注價格變化，更重視品質好壞。行政院消保處抽查市售18件衛生紙，將近4成品質項目不合格，最多違規是「第1分鐘吸水性」未過關，恐造成穢物擦不乾淨；也有商品「可分散性」不合格，恐導致馬桶堵塞。

消保處表示，有必要確保衛生紙品質安全與標示正確，分別於實體店選購12件、網路通路6件市售衛生紙，由經濟部標檢局依據國家標準，針對單層、破裂強度、第一分鐘吸水性、張數、雙酚A等6個項目進行檢測；另交由經濟部中部辦公室就商品標示法進行查核。

消保官王德明表示，品質檢測部分，共計7件不符規定，主要缺失為第一分鐘吸水性有6件不合格，恐造成穢物無法擦拭乾淨；可分散性有4件不合格，易導致馬桶堵塞。標檢局官員指出，已要求業者限期改善完畢。

王德明指出，調查發現8件價格最便宜的衛生紙，或多或少有品質問題，建議消費者勿單以價格作為購買依據；若品質有問題，得依消保法開罰6萬至150萬元。

根據統計，品質不合格的衛生紙中，價格最低者為每抽0.0354元、最高亦僅0.075元，若以1串10包100抽換算，每串價格僅35至75元不等；反觀品質項目全數過關者，相同數量價格落於80至100元間，最貴的三層抽取式衛生紙，價格更達300元，但品質相對更有保障。

另外，標示部分則6件不符規定，主要缺失為未依規定標示使用與保存方法及其應注意事項、外包裝及商品本體標示廠商資訊、商品規格等資訊不一致；不過，業者均已改善完畢，否則可依消保法開罰2至20萬元。

王德明指出，今年查核結果相較去年有微幅進步，但仍須改善，將要求經濟部針對品質、標示不合格者儘速進行複查，維護消費者權益。他也提醒消費者，衛生紙是由原生紙漿或摻用處理過的再生紙漿製成，吸水性比面紙好，建議如廁時應使用衛生紙擦拭為佳。

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