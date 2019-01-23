5所大學來幫高中上寒假輔導課 暨大附中學生開心上學

2019-01-23 10:39

〔記者陳鳳麗／埔里報導〕國立暨大附中本週的寒假輔導課不一樣！由大葉大學、長榮大學、嶺東科技大學、中臺科技大學、嘉南藥理大學協助規劃寒假輔導課程，把大學實作學習導入，開了12個營隊，空拍機、大廚教做菜 VR和流行設計等自選，讓寒輔變有趣，學生不再說「寒假家裡有事」，開心地來上學。

位在南投縣埔里鎮的國立暨大附中，希望學生自願且開心來上寒假輔導課，因此請與該校結盟的5所大學幫忙，將大學的特色課程設計在寒輔課，並變成營隊方式，讓學生感覺到學校不是來上課，而是快樂又有趣的營隊。

教務主任林淑芳表示，大葉大學開設食品科學營及美感設計營；長榮大學以空拍機營及VR虛擬實境營；嶺東科大開設流行設計營、商業管理營，對喜歡新潮流的學生很有吸引力。

中臺科技大學則以超級吸睛的醫藥護理營、嘉南藥理大學開設餐旅烘焙營等多種營隊，全部有12種，都是大學的實作課程，學生可選3個營隊跑隊參加，感覺新鮮有趣，上寒輔變得很有興趣。

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