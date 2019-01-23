北捷豬年紀念車票 1／26限量販售

2019-01-23 10:24

〔記者黃建豪／台北報導〕台北捷運今年應景推出「豬年生肖紀念車票」，一套含2張不同款式的小豬圖樣一日票卡及特製紅包袋，每套售價300元，將從1月26日起販售，限量800套。

台北捷運公司指出，今年豬年生肖紀念車票以吉祥、城市、圓融為三大設計概念，票卡一張以「吉」為主題，主圖為圓滾滾的小豬側身昂首，周圍圍繞著象徵大吉大利的桔子，以橙色調為主、紅色為背景，輔以圓弧線條勾勒圖案，體現圓融的精神；另一張票卡的小豬轉為正面，周圍則改以鳳梨圍繞，符合票卡旺的主題，票卡以明亮的黃色為基調，背景則為淡淡的天藍色，看起來更陽光、清新。

生肖套票內附贈的紅包袋方面，同樣以紅、金兩色，兩隻圓滾滾的小豬，大吉大利的桔子、好運旺旺的鳳梨為主軸，全部躍然紙上，加上煙火的綻放，呈現過年熱鬧的氣氛。

北捷公司表示， 豬年生肖紀念車票於 1月26日上午10時起，於捷運台北車站、忠孝復興站的詢問處販售，限量販售800套，每套售價300元，每人每次限購2套，而去年的「狗年生肖紀念車票」同樣限量800套，在開賣當天就銷售一空，提醒有興趣的民眾要買要快。

  • 台北捷運將於1月26日限量販售豬年生肖紀念車票。（圖由台北捷運公司提供）

    台北捷運將於1月26日限量販售豬年生肖紀念車票。（圖由台北捷運公司提供）

  • 豬年生肖紀念車票一套含兩張不同款式的小豬圖樣一日票卡及特製紅包袋。（圖由台北捷運公司提供）

    豬年生肖紀念車票一套含兩張不同款式的小豬圖樣一日票卡及特製紅包袋。（圖由台北捷運公司提供）

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