北捷豬年紀念車票 1／26限量販售

2019-01-23 10:24

〔記者黃建豪／台北報導〕台北捷運今年應景推出「豬年生肖紀念車票」，一套含2張不同款式的小豬圖樣一日票卡及特製紅包袋，每套售價300元，將從1月26日起販售，限量800套。

台北捷運公司指出，今年豬年生肖紀念車票以吉祥、城市、圓融為三大設計概念，票卡一張以「吉」為主題，主圖為圓滾滾的小豬側身昂首，周圍圍繞著象徵大吉大利的桔子，以橙色調為主、紅色為背景，輔以圓弧線條勾勒圖案，體現圓融的精神；另一張票卡的小豬轉為正面，周圍則改以鳳梨圍繞，符合票卡旺的主題，票卡以明亮的黃色為基調，背景則為淡淡的天藍色，看起來更陽光、清新。

生肖套票內附贈的紅包袋方面，同樣以紅、金兩色，兩隻圓滾滾的小豬，大吉大利的桔子、好運旺旺的鳳梨為主軸，全部躍然紙上，加上煙火的綻放，呈現過年熱鬧的氣氛。

北捷公司表示， 豬年生肖紀念車票於 1月26日上午10時起，於捷運台北車站、忠孝復興站的詢問處販售，限量販售800套，每套售價300元，每人每次限購2套，而去年的「狗年生肖紀念車票」同樣限量800套，在開賣當天就銷售一空，提醒有興趣的民眾要買要快。

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