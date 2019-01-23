冷氣團接力 賴忠瑋：寒冷天氣將持續到下週一

2019-01-23 11:13

〔即時新聞／綜合報導〕昨晚至今（23）晨是這波強烈大陸冷氣團影響最明顯的時候，加上輻射冷卻效應，台南以北及宜蘭低溫下探10至13度。氣象主播賴忠瑋指出，由於冷空氣加輻射冷卻，昨天與今天是這波冷氣團最冷的時候，現在開始到週五會逐漸減弱，但週六又有冷氣團南下，寒冷天氣將持續到下週一。

賴忠瑋指出，今天凌晨到清晨是這波強烈冷氣團最冷的時候，加上輻射冷卻效應明顯，西半部出現11到12度低溫，空曠地區如淡水和嘉義甚至降到9到10度，高雄和東半部雲量較多的地方大約為14到16度。雖然白天溫度會隨著陽光露臉而上升，不過普遍都還是在20度左右，中南部和東部則再略高，北部則在20度以下，日夜溫差大要注意。

賴忠瑋表示，現在開始到週五冷氣團會逐漸減弱，但因天氣好轉的關係，輻射冷卻還是很明顯，中部以北各地還是要留意低溫只有13到15度，南部及東部則大約14到16度。

賴忠瑋指出，週六將再有一波冷高壓南下，中部以北的溫度可能再降到只有11度左右，寒冷天氣將持續到下週一。

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