安平港「大魚」變了！空中視角：鯨魚展現溫柔…

2019-01-23 10:24

〔記者洪瑞琴／台南報導〕安平港濱歷史公園地景藝術「大魚的祝福」，鑲著愛台灣的心，剛硬的不鏽鋼線條形成不落柱結構，卻散發無比溫柔力量，吸引許多民眾拍照打卡，今（23）日有網友將空拍影像PO上網，讓人直呼「超美的」「這時候看大魚超有感滴」！

網友「super tofa」空拍影像環繞周遭全景，另1個新視野看見這隻大鯨魚望向安平無敵海景。「台灣就像一隻鯨魚，浮在海面，不管是哪個時代來的人都無條件的包容，傳達台灣這片土地的包容跟愛」。

而這件由藝術家楊士毅團隊創造的公共藝術，正是有3個經典角度觀賞，站在1樓仰頭，看由448片彩色釉燒玻璃組成的台灣島底部，象徵對這塊土地尊重致意；上2樓低頭看台灣島則象徵感謝；再抬頭看看身邊的人，彼此在同塊土地上，必須互相善待，「就像台灣對我們一樣」。

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