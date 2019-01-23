新營天鵝湖首辦祈福 盼結合燈節、蜂炮帶動人潮

2019-01-23 09:32

〔記者王涵平／台南報導〕新營天鵝湖不平靜，常有落水事件，新營區公所今首度在湖畔舉辦法會，台南市長黃偉哲主祭，盼結合月津港燈節、鹽水蜂炮帶動人潮，為大新營區創造商機。

新營天鵝湖幾乎每年都傳落水事件，黃偉哲表示，在法會之後，希望天鵝湖能夠平靜，結合改善休憩設施，如天鵝湖延長噴水池噴水時間與頻率、加裝夜間彩光投射照明、門面綠美化，以及南瀛綠都心「賞花迎新春」的粉紅豬花海和新營太子宮的全台最大新春燈籠等，發展大新營區商機。

新營區長魏文貴今率單位主管、里長參與祈福法會，希望吸引遊客日遊新營，夜賞月津。新營地區也有豐富的美食文化，如豆菜麵、鴨肉羹、臭豆腐等，公所與新營社區大學也合作推薦兩條深度體驗路線，歡迎大家在月津港燈節期間到新營區來行春、旅遊，體驗宜居城市的多樣魅力。

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