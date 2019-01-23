今創入冬新低溫 吳德榮：週六再迎強烈冷氣團

2019-01-23 09:41

〔即時新聞／綜合報導〕昨晚冷氣團發威，配合輻射冷卻效應影響，北台灣氣溫下探10度，各地陸續創下今年入冬以來新低溫紀錄，氣象專家吳德榮表示，今起至週五（25日）各地氣溫逐日回升，週六（26日）將有新一波強烈大陸冷氣團南下，全台又將明顯轉冷。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今天開始冷空氣逐漸減弱，各地高溫亦逐日緩升，週五前白天晴朗穩定，入夜後卻因輻射冷卻作用強，氣溫仍將降得很低，嘉義以北沿海空曠地區清晨仍有機會出現10至12度的低溫。

吳德榮進一步表示，週六起新一波強烈大陸冷氣團將南下，北台灣雲量增多，高溫亦明顯下降並轉「陰冷」的天氣型態，迎風面北海岸及東北部地區有局部降雨機率，其他地區仍為「晴冷」的天氣。

吳德榮指出，週日、下週一（27、28日）各地將轉變成類似現在的天氣，白天晴朗，在陽光下不覺得太冷，但入夜後卻因輻射冷卻效應，氣溫降得又快又低，他說，在這種日夜劇烈溫差的狀況下，早出晚歸者宜備妥衣物，年長者或有心血管疾病者更需注意調適，以保健康。

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