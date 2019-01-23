今晨淡水僅9.2度... 週六另一波冷氣團又南下

2019-01-23 06:35

〔即時新聞／綜合報導〕冷氣團發威！昨晚至今晨是這波強烈大陸冷氣團影響最明顯的時候，加上輻射冷卻效應，台南以北及宜蘭低溫下探10至13度，高屏地區及花東地區低溫在15至18度，其中清晨平地最低溫為淡水的9.2度。今日白天持續受冷氣團影響，北台灣及宜花東整天氣溫持續偏冷，高溫不超過20度，中南部溫度略回升，高溫約22至24度；天氣方面，水氣少，各地大多為多雲時晴的天氣，僅東半部地區有些零星短暫雨。

今晚至明晨中部以北及東北部約11至13度，沿海及空曠地區仍有接近10度低溫的可能，南部及花東14至16度。中央氣象局提醒，冷空氣影響期間請民眾注意保暖，使用瓦斯、熱水器注意通風，心血管疾病或年長者留意身體狀況，農漁養殖業嚴防寒害。

今日空氣品質部分，受強烈大陸冷氣團影響，東半部有局部短暫雨；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及澎湖為「普通」等級，雲嘉南空品區局部短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區位於下風易累積污染物為「橘色提醒」等級；馬祖及金門地區為「橘色提醒」等級。

週四、週五（24日、15日）強烈大陸冷氣團稍減弱，但各地清晨氣溫仍低，天氣各地大致晴朗，僅花東有局部短暫雨；清晨易有輻射冷卻效應，24日清晨中部以北及東北部沿海、空曠地區仍有可能出現10度左右低溫，西半部日夜溫差大，提醒民眾需留意氣溫變化適時調整衣物。

週六（26日）將會有另一波強烈大陸冷氣團南下，下週日（27日）至下週一（28日）清晨受到強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣寒冷，中部以北及東北部低溫將下探10至12度，其他地區也只有14、15度。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 12 ~ 17 11 ~ 23 12 ~ 22 15 ~ 19

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