01/23 各報重點新聞一覽

2019-01-23 06:08

自由時報

老藝人不滿「去蔣化」 鄭麗君遭呼巴掌

文化部長鄭麗君昨出席關懷演藝人員春節餐會，敬酒時遭六十七歲的資深女藝人鄭惠中掌摑，各界都譴責暴力。鄭惠中說她是因為不滿「去蔣化」，事後表示願為暴力行為道歉，昨晚並前往警局說明事發經過，警方詢後將依涉嫌傷害、妨害名譽等案由，函送檢方處理。

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總統來了…花防部子彈被偷

國安系統生鏽、失靈！蔡英文總統日前視察國軍花東地區防務及天弓三型飛彈部署，未料國安系統竟渾然不知陸軍花東防衛指揮部失竊子彈十餘發及彈匣一個，直到視察行程結束數天，才經由情治系統輾轉回報，整個行程曝露在危險中，國安系統事後也嚇出一身冷汗。

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3歲女童被射死 父兩度拿風槍操作

五十歲百萬房仲業務員鄺男，二十日開ＢＭＷ轎車帶三歲女兒出遊後，到高雄左營加油站清理汽車，他將高壓空氣噴槍（簡稱風槍）留在車內，沒想到副駕駛座的女童疑不慎拿起風槍對著嘴巴噴射，導致女童臉、胸、腹部像氣球一樣漲起，因併發氣胸、氣腫等症狀，送醫不治。

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蘋果日報

藝人不滿去蔣 掌摑鄭麗君 一巴掌打傷民主

台灣引以自豪的民主，昨挨了一巴掌。正當文化部長鄭麗君握著金馬影帝陳松勇的手親切問候之際，資深藝人鄭惠中默默近身，無預警一巴掌搧在鄭麗君臉上，令人錯愕。頂著未消的巴掌痕，鄭麗君堅強地逐桌敬酒後離去，隨後在臉書沉痛寫著「個人受辱事小，民主不容傷害」。府、院、黨、文化界雖同聲譴責暴力，但留在台灣民主的巴掌痕，恐難消去。

還原現場 父噴槍2度靠近童 打臉「女兒噴槍放嘴」將查童胸腹離奇腫脹

高雄一名3歲女童周日在左營區一處加油站猝死，父親聲稱是女兒在車上把空氣噴槍放進嘴裡瞬間臉色蒼白失去生命跡象，送醫不治，檢方相驗發現女童顏面、頸部、胸腹部嚴重腫脹，且有氣胸、氣腫、皮下氣腫情況，到院前死亡，且勘驗監視畫面發現，女童一直坐在副駕駛座，並沒有下車，僅拍到女童父親曾走到副駕駛座旁，疑似將噴槍伸進車內清潔，但無法看出女童有無接觸到噴槍。

聯合報

刑事局精挑50人打假消息 立委質疑「如何定義」？

去年九合一選舉假消息充斥，警方成立「查緝假消息專責小組」；但近來各類假訊息充斥，包括非洲豬瘟疫情都出現網路謠言。為因應接下來的總統與立委選舉，警政署長陳家欽指示強化專責機制，刑事局將挑選五十名科技偵查官警培訓，加強打擊不實爭議訊息。

鄭麗君遭掌摑事件 蔡總統籲冷靜

文化部長鄭麗君昨天出席關懷演藝人員基金會主辦的資深藝人春節餐會，資深藝人鄭惠中疑因不滿鄭麗君去蔣化，打鄭麗君一巴掌，「希望她清醒一點」，引發軒然大波。鄭麗君隨後在臉書發文，呼籲台灣社會當下必須理性、冷靜面對衝突，回歸公共議題的討論，不要再複製任何暴力行為。

中國時報

拋強盜論遭諷獨眼鹿 怒槓新潮流！柯文哲4嗆段宜康吞曲棍球

台北市長柯文哲日前以「強盜說」比喻美中台三方關係，遭民進黨立委段宜康撰文諷刺柯「傾中」的兩岸一家親立場，柯再反酸「最討厭喊獨立又在大陸做生意的人」；段不甘示弱要求柯講清楚，結果柯文哲22日怒火中燒，連續回批4次：「叫他把曲棍球吞下去再問問題！」

適逢陸美貿易談判 時機敏感引關注！美將向加提引渡孟晚舟 陸促放人

加拿大媒體22日報導，美國已通知加方，將正式申請引渡保釋中的大陸電信巨頭華為財務長孟晚舟。據加國規定，美方提出引渡的最後期限為1月30日，適逢大陸副總理劉鶴赴美就貿易戰展開談判，敏感的時間點引發關注。北京痛批，美加聯手「對中國公民的人身安全和合法權益構成嚴重侵犯」，加國應「立即放人」。

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