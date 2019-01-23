聞鄭麗君遭摑掌 陳吉仲：這才是前人種樹後人乘涼

2019-01-23 03:52

〔中央社〕文化部長鄭麗君22日遭人摑掌，農委會主委陳吉仲接近今天凌晨在臉書貼文表示不捨、反對暴力，並稱台灣成為任何人能自由表達意見的國度，這才是真正的「前人種樹，後人乘涼」。

鄭麗君昨天出席關懷演藝人員春節聯歡餐會，遭資深藝人鄭惠中掌摑，輿論一片譁然。事後鄭惠中召開記者會說明，願對打鄭麗君一巴掌行為道歉，但不願對抗議去蔣化一事道歉，「去蔣不是台灣人民的共識」。

陳吉仲昨天告訴中央社記者說，昨天得知鄭麗君被打巴掌後，立刻傳Line表達支持之意。

接近今天凌晨，陳吉仲再於臉書上貼文表達不捨與力挺之意。文中也指出，他非常認同鄭麗文事後所言，「自由民主是台灣最珍貴的價值，台灣社會有各種自由、多元的聲音，我們期待彼此能夠對話、討論，但萬萬不該以暴力形式表達意見。」

陳吉仲並說，「如今台灣可以成為一個任何人都能自由表達意見的國度，正是因為有無數前輩努力爭取的成果，這才是真正的『前人種樹，後人乘涼』。」（編輯：陳政一）

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