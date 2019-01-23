走秀非年輕人專利 銀髮族大展「成熟美」

2019-01-23 00:08

〔記者楊綿傑／台北報導〕走秀不是年輕帥哥辣妹的專利，銀髮族也能有模有樣！台灣高齡化產業發展協會與文化大學廣告系合作畢業展，透過年齡超過65歲長者與青年學生搭配走秀，展現長者的活力以及風靡全場的成熟美。

本次活動命名為「不老派，對！change your style」青銀混搭走秀活動，現場邀請高發會4名平均年齡超過65歲的長者與文化廣告的同學以不同風格的穿搭進行走秀，展現銀髮世代不輸年輕的銀色新時尚，同時也進行跨世代合作神秘百寶箱解任務活動，考驗青銀兩世代對彼此的認識。

高發會表示，走秀內容包括情竇初開約會風、活力健康運動風、休閒樂活居家風、青春無敵可愛風4大主題，透過學生與長者們的自我演繹，讓長者回憶起當年青春的模樣，展現不輸年輕世代的「不老」魅力，同時希望傳達活躍老化的理念。

高發會與文大廣告系另也精心設計的神祕百寶箱解謎任務，結合青銀二世代的元素，讓長者與學生們攜手破解。從變裝走秀到神祕百寶箱，過程中年輕學子的創意搭配銀髮長輩的智慧讓世代連結更緊密，同時也展現出今年文化大學廣告系畢業展「張手分享，繫心鏈結」的核心精神。

78歲郁楊婀娜奶奶表示，在與不同世代的交流中，讓她不自覺地重返年輕的自己。漫步在伸展台時，年輕時曼妙的回憶湧入心頭，讓她再三回憶。此外，在交流過程中也暸解到現在許多的長輩其實都很Fashion，喜歡接觸新鮮事物，藉由活動跨過年齡隔閡，體驗與年輕世代的創意，讓自己的心靈變得更年輕。

青年代表陳佳敏同學則說，藉由今天的活動參與，對於老人家無趣、缺乏生氣的刻板印象徹底改觀，搭檔的長輩展現出樂活的新樣貌，即便是居家風格也要走在時尚尖端，襯托出現代人展現自我的慵懶穿搭哲學，並不怕生地展現時下年輕人流行的拍照手勢，完美詮釋不老精神，更藉這次活動，讓她更暸解銀髮樂活的生活態度對邁入高齡化社會的台灣的重要性。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/