台灣燈會東港三寶盡出 櫻花蝦珍奶口味超獨特

2019-01-22 23:37

［記者陳彥廷／屏東報導］台灣燈會腳步漸近，東港鎮內商家開發新產品吸客，有業者推出「櫻花蝦珍珠奶茶」，鹹甜滋味特別，店家獲大鵬灣國家風景區管理處的授權圖案，大手筆製作環保杯，購買該店茶飲折5元，比一般店家來得更高，拼觀光同時更要減少一次使用的容器。

本屆台灣燈會主燈以東港著名的黑鮪魚為造型，東港三寶中的「櫻花蝦」也入菜成菜色，除了常見蝦鬆、乾貨零嘴，加上櫻花蝦冰淇淋，更有連鎖飲料業者研發出燈會限定販售的「櫻花蝦珍珠奶茶」吸客。

業者鄧秀怡說，希望開創出不同以往又結合在地特產的新飲品，經過試驗後選定櫻花蝦，但卻遇上鹹甜混合的最大問題，口味從原本的「櫻花蝦奶茶飯湯」，經3個月的試驗，終於調定櫻花蝦及地瓜粉的比例成為櫻花蝦珍奶，採純手揉製作得耗時4個小時左右，不過純手工不會像市面上的珍珠泡太久變硬，鹹甜的滋味頗獲好評，在燈會期間會將限量推出。

鵬管處指出，連鎖茶飲業者「夏木川」的東港店特別推出「櫻花蝦珍奶」，也由於燈會人潮、垃圾都會暴增，夏木川東港店以身作則，民眾若持這批結合台灣燈會及小鎮漫遊圖案的燈會限定環保瓶，到「夏」店購買就能限定折扣達5元，至於其它店面則得依各業者針對環保杯的折扣，這批燈會限定瓶的材質較佳，可耐溫達80度，還有橡膠墊圈，罐身又有台灣燈會紀念價值，鼓勵民眾消費的同時，也儘量讓容器重複使用，。

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