皮薄肉細緻果大汁多 新品種棗子「雪麗」每顆100元

2019-01-22 23:07

〔記者陳文嬋／高雄報導〕農委會鳳山熱帶園藝試驗分所培育棗子新品種「台農13號-雪麗」，大果多汁、皮薄肉細緻，甜中帶酸好滋味，吃起來酸甜交融，口感層次豐富，「吃了會懷念」，且耐儲運、抗逆境、省工一半，集多項優勢於一身，符合農民與市場需求，今年剛上市受歡迎，15顆禮盒1500元，每顆高達100元，可望成為市場主流。

鳳山熱帶園藝試驗分所以「雪蜜」為母本開放授粉，培育新品種「台農13號-雪麗」，外表亮麗不長褐斑，果實皮薄、肉細緻、多汁、澀度低，且種籽小、果肉多，甜度達15至16度，卻罕見具有高糖酸比，展現初戀般酸甜獨特風味。

所長陳甘澍表示，「雪麗」平均果重135至145公克，大約是3.5至4兩重，比常見中葉品種大約4分之一，最重可達230公克，大果比例達6成以上，比一般品種還高，就像顆小青蘋果。

研究員郭展宏指出，「雪麗」是早生種新星，過年前推出價格好，符合農民需求，且著果率接近百分百，加上產期可達2個月，比雪蜜產期2周更長，更與中葉品種相當，尤其外銷耐儲運，且不易黃熟，冷藏可放2周。

耐寒流冬雨 唯一能站立的棗子

陳甘澍指出，「雪麗」枝條柔軟、強韌，比雪蜜、中葉脆枝不易折斷，前年歷經3個颱侵襲，僅造成葉子掉落，枝條未斷裂，1個月內就開花，災後修復能力強，且枝條刺小又少，農民省工超過一半。

陳甘澍說，近年來氣候異常，「雪麗」不但抗逆境，更耐寒流冬雨，果蒂凹槽不裂開，積水也不腐敗，且果底也可以正放，不像一般棗子「倒頭放」，是唯一能站立的棗子，加上產量高又穩定，擁有多個品種優勢，深具市場競爭力。

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