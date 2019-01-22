到底是怎樣？電車大叔：先這樣、再這樣、最後再這樣

2019-01-22 22:57

〔記者湯世名／彰化報導〕到底是怎樣？臉書社團《爆笑公社》PO出中國一名大叔搭乘通勤列車時接到一通來電，不斷透過電話比手畫腳向對方說：「你得先這樣，然後再這樣，最後再這樣，你聽懂了沒有？」而且整段重複3次，最後終於說：「你總算是聽明白了，就是這樣就是這樣。」車上旅客早已笑翻，網友更是大玩接龍「到底是怎樣」，並笑稱：「這樣也聽得懂，超屌！」

影片中，這名強國大叔在搭車途中接到一通電話，立即質問「怎麼會這樣？你聽我說，不是這樣子的，你得先這樣，然後再這樣、然後再這樣，最後你再這樣，聽懂沒有？」不料對方疑似沒聽懂，大叔爆氣稱：「不是這樣，你好好聽我說」，並且重複了一次，還問「聽明白了沒有？」不料對方還是聽不懂，大叔更氣得說：「你怎麼就聽不明白」，並且再重複第二次後說：「這很簡單嘛是不是，對對對，他就是這樣，你總算是聽明白了。」此時全車的旅客早已笑翻。

《爆笑公社》PO出這段影片後，吸引大批網友留言大玩接龍「原來是這樣那樣」、「阿你到底想怎樣」、「你再這樣下去就會那樣喔」、「喔喔喔，我聽懂了，原來是這樣」，也有網友說：「聽得懂才有鬼」，另有網友大讚電話那頭的人說：「這樣也聽得懂，超屌！」

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