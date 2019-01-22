邁邁PO影片叮嚀注意保暖 網友大讚：寒流也變溫暖

2019-01-22 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局表示，近日受大陸冷空團與輻射冷卻作用的加乘影響，今晚至明晨將是最冷的時候，中部以北及宜蘭的低溫下探至10、11度，其他地區低溫也僅有13至15度。對此，身為「暖男」的行政院副院長陳其邁也在臉書PO影片，提醒民眾要注意保暖，網友也大讚，「有邁邁副院長貼心叮嚀，寒流也變溫暖」。

陳其邁22日深夜在臉書貼出一段提醒大家注意保暖的影片。陳其邁表示，這兩天將出現攝氏10度左右低溫，並提醒大家除要多添加衣物、注意保暖外，還要「留意家中瓦斯熱水器的通風、電暖器具的安全！」、「農漁養殖業及山坡地作物嚴防寒害」、「有心血管疾病患者以及年長長輩，務必要做好保暖措施」、「上班、或接送小孩等外出活動，記得多加件外套」與「發動車子前留意有沒有貓或狗躲在車下取暖」。

陳其邁不改幽默的說，「最後一點小米強烈要求置入」。對於陳其邁貼心的PO影片要大家注意保暖，許多網友也留言表示，「邁邁副院長兼氣象暖男預報一哥」、「邁哥暖心提醒大家」、「有邁邁副院長貼心叮嚀，寒流也變溫暖...」、「貼心的暖男、揪甘心、愛你喔！」、「安娘為，副院長親自提醒.....太虐心了...」、「還關心到小動物的安危 超貼心!!!」。

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