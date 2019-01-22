桃園遙控越野賽車場全新完工 車迷搶先競速試用

2019-01-22 22:00

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園平鎮區公所於省道台66線橋下，鄰近平鎮運動公園下空間執行「遙控車場地改善工程」，22日舉辦完工典禮，吸引愛好刺激競速賽事的玩家前往小試身手，此場地委託桃園市桃速遙控模型促進發展協會管理維護，預計農曆年後公布場地的開放時間，後續也會號召全國遙控越野賽車玩家，辦理各項賽事。

平鎮區長鄭詩鈿表示，此賽車場先前為桃速遙控模型促進發展協會自行設置的簡易場地，設施雖很克難，假日卻能吸引大批遙控越野賽車愛好者來此處盡情操控、競速，但也突顯出使用者迫切的使用需求。

為設計能滿足遙控越野賽車玩家真正需求的賽車場地，此工程一併設置簡易步道、觀賽看台座椅、廣場空間及夜間照明，並與現有平鎮運動公園空間相連結，增加整體空間使用的豐富性與多元化，總工程經費約580萬元。

賽車場採用標準的紅土軟式越野跑道，跑完一圈總長度285公尺，設置賽車操控及加油平台及夜間比賽照明設施，能滿足玩家日、夜皆能操控競速的需求；另為兼顧一般車迷使用需求，設置觀賽看台座椅、簡易的步道及廣場空間；賽車場後方以彩繪景觀牆面美化，凸顯出賽車場活力、刺激、熱鬧氛圍。

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