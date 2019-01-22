毛髮硬得像石膏的浪浪 美容後「真相」超可愛

2019-01-22 22:56

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府動物保護處與桃園市寵物商業同業公會合作「寵物美容師義務為浪浪洗澡」活動，成功媒合多位飼主領養浪浪回家飼養，春節將至，義務美容師即起每週二到桃園市動保教育園區為浪浪洗香香，讓園區的狗狗可以漂亮過新年，1隻剛被收容而外型就像破布，毛髮硬得像石膏的狗狗，美容師驚呆之餘，共動員兩組志工和經過美容師化腐朽為神奇的技術，讓「石膏犬」變身成活潑可愛的雪納瑞。

義務寵物美容師楊靈鳳說，這隻石膏犬是從早上9點開始動工，一路從洗澡、吹風、剃毛、基礎美容，到完工時間已經12點半，過程繁複，在園區裡遇到的每隻狗，每隻狀況不同，每次也都是一種學習。

另一位美容師Pei Liu也說，這隻像破布一樣遭到棄養的狗狗，是用盡心力與耐心，先做初步修剪，再浸泡身體把毛髮泡軟，動用所有可行的工具慢慢修剪，才回復牠該有的面貌，每個生命都值得被珍惜與愛護，期待狗狗能盡快等到好的認養人能快樂重生。

動物保護處長陳英豪感謝桃園市寵物商業同業公會理事長陳秋榮全力支持，以及義務寵物美容師不辭辛勞為浪浪打扮得乾淨又漂亮，而每隻狗狗美容完成後，除了恢復原本可愛的外貌，狗狗的性情也變得更輕鬆愉快，再經過訓練師與志工的基礎訓練，大幅提高流浪犬隻認養率。

想養寵物的民眾，可至桃園市動物保護教育園區參觀或官方網站參考相關認養資訊。

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