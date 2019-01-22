冷氣團發威！今晚到明晨下探10度 明天各地多雲時晴

2019-01-22 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕近日受大陸冷空團與輻射冷卻作用的加乘影響，今晚至明晨將是最冷的時候，大家記得注意保暖，有心血管疾病患者與年長者也需留意身體；而明天除東半部可能出現零星短暫雨，其他地區為多雲時晴，另外，中南部與金馬地區的空氣品質較差，別忘了呼吸道的保護措施。

《中央氣象局》預報，明天（23日）水氣較少，各地大多為多雲時晴的天氣形態，僅東半部地區會出現零星短暫雨；氣象局提醒，由於受強烈大陸冷空團影響，這2日氣溫將會較為寒冷，期間請大家注意保暖，使用瓦斯、熱水器注意通風，心血管疾病或年長者留意身體狀況，農漁養殖業嚴防寒害。

溫度方面，受制這波強烈大陸冷空團的影響，中部以北及宜蘭的低溫下探至10、11度，其他地區低溫也達13至15度；而明天持續受冷氣團影響，北台灣及宜花東地區整天的氣溫持續偏冷，而中南部的溫度則略微回升，高溫約22至24度。

另外，這波強烈大陸冷空團在今晚至明晨的影響最為明顯，再加上輻射冷卻作用，各地天氣寒冷；氣象局已在今晚9點25分發布低溫特報，提醒台南以北、東部沿海空曠地區與金馬地區將出現10度左右的低溫。

紫外線方面，台北市與基隆市的紫外線指數僅「低量級」，其他地區則為中量級。

空氣品質方面，明天東半部有局部短暫雨，花東空品區為「良好」等級；北部、宜蘭、竹苗、中部、雲嘉南空品區及澎湖為「普通」等級，另外，雲嘉南局部地區的空氣品質在短時間內可能達「橘色提醒」等級；高屏空品區位於下風易累積污染物為「橘色提醒」等級；馬祖及金門地區為「橘色提醒」等級。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/