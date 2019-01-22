民間自籌燈會要「車停枋寮」 柯俊傑邀民眾打卡代言

2019-01-22 23:21

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台灣燈會今年移師屏東，為迎接30年來的盛事，鄰近大鵬灣的交通樞紐枋寮鄉，民間的枋寮燈節籌劃會也自力打造燈區，現在打卡版製作完成，《我要當歌手》中走紅的素人歌手柯俊傑是枋寮在地人，也來打卡，並邀請民眾來共襄盛與，枋寮燈節將徵求代言網紅前來吸引人潮。

「愛是全球共通語言！」枋寮燈節籌劃會執行長鄭芳昆說，枋寮有不輸愛河的美麗夕陽，還有漁港跨海情人橋，加上鐵道藝術村，但「車把人帶過枋寮」的狀況，已持續10年，在地商家在2年前，就已串連，希望能透過青年人接受度最高的愛情事業翻轉現況，比韓國瑜的「愛情產業鏈」還早，而今年搶搭台灣燈會到屏東，因枋寮有地利之便，以全球最大愛心燈為號召吸引人潮。

枋寮燈節將於2月14日情人節開幕，正好配合愛情事業鏈，而籌劃會為吸客，若遊客在枋寮消費，將抽出GOGORO電動機車等大獎，而日前所設計的仿臉書打卡版，更已放在鄉內顯眼處供人打卡。

枋寮著名歌手柯俊傑就到場打卡示範並邀請民眾前來枋寮燈節，他也很希望藉由此次燈節，讓枋寮再現風華；還有人瑞說，以往枋寮不曾辦過燈節，現在能跟上腳步自辦燈會，覺得一定會很熱鬧，邀請民眾共襄盛舉。

「車停枋寮！」鄭芳昆說，除最大的愛心燈，鐵道藝術村的燈區，目前已經試點亮，未來還有燈棚，遊客宛入走入隧道，民眾在背景有枋寮燈會或穿愛在枋寮的衣服拍照上傳至枋寮燈會粉絲頁，獲得按讚人數最多者即可獲得精美禮物1份。

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