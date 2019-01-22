環團籲撤玉峰堰工業專管 南市府：穩定供水無關保護區解編

2019-01-22 21:26

〔記者王涵平／台南報導〕台灣水資源保育聯盟等環保團體今天在立法院召開記者會，指山上淨水場供水改善工程與解編水質保護區有關，要求中央撤案，台南市水利局說，水利署已指改善工程與水質水量保護區解編無關，現階段經濟部也無相關解編規劃。

水利局說，「前瞻計畫─台南山上淨水場供水系統改善工程」是水利署為改善提升台南地區供水處理能力並因應台南市用水逐漸成長需求，符合南市對於提升強化台南地區整體穩定供水能力的期待。

水利局指出，玉峰堰水源現階段處理方式，係經山上淨水場處理後再經潭頂淨水場2次處理方得供給自來水，非如一般自來水係經一次處理即可供給自來水，顯見有水質上考量、淨水場重複2次處理，佔用台南地區自來水處理能量；近來南科逐步擴廠，大台南地區用水逐漸成長。

水利署考量強化本市整體自來水處理能量及供水能力，提出山上淨水場供水系統改善計畫，可增加台南地區整體淨水場處理能力及提升水資源調度能力達每日最大10萬噸，讓台南地區擁有10％供水備援能力。

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