重塑墾丁消費形象 屏縣府盼以台灣燈會為起點

2019-01-22 22:00

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台灣燈會及農曆春節假期即將到來，屏東縣府特別舉辦「恆春半島觀光發展會議」，會中除強調利用交通接駁將遊客從燈會溢流至屏南，也搭配台灣燈會友善商家認證，為恆春半島消費形象重新塑造，讓各國遊客重新感受墾丁地區觀光業的蛻變。

為了利用台灣燈會重塑恆春半島觀光形象，屏東縣府交通旅遊處邀集了衛生、消保、恆春半島產盟等單位，討論台灣燈會如何利用交通及遊程，將人潮溢流至沒有燈區的屏南地區，此外，近年飽受詬病的墾丁消費問題，則希望透過燈會的友善商家認證作起點，重塑消費形象。

交旅處長黃國維說，雖然主要燈區在大鵬灣，但目前已經規劃「分段式套票」，讓遊客在燈區賞完燈後，不必另外購票就能繼續搭乘到恆春半島旅宿，為了留下遊客搭配燈會2日或3日遊，還有10條精選遊程，包括超夯的四重溪燈海、落山風藝術季等景點，希望觀光效應能分散到全屏東各地。

至於近年受負評重創的墾丁消費問題，屏縣府消保官吳清宜指出，今年第一個稽查的地點就是恆春半島，近期兩次抽查都發現商家的標示清楚，對消費者的解說也很明確，看的出當地業者們的努力改變，近期重心放在大鵬灣燈區周邊店家，希望給各地遊客友善的消費經驗。

「台灣燈會是屏東觀光的新起點！」黃國維提到，這次燈會力推友善商家認證，希望在大量人潮到訪後，感受到業者們的貼心及加值服務，備受批評的恆春半島消費問題，也能在燈會後後持續進行友善認證，扭轉在台灣網友心中的負面印象。

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