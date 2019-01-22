「老同學」在一班！92歲最幼齒 她99歲愛讀冊

2019-01-22 22:15

〔記者陳冠備／彰化報導〕弘道老人福利基金會今天在彰化田中舉辦「居家百歲小學堂」結業式，班上3位同學最年輕的是92歲陳收蓮與謝嬉容，最年長的是99歲葉癸妹，3位同學加起來均齡94歲，卻連續3年上課不遲到、不早退，展現好學不倦精神。

99歲的葉癸妹，出生27天就被送養，但送養家庭也不富裕，從小就需要幫忙工作，一直沒有機會走入學堂讀書，3年前在家人與弘道老人基金會鼓勵下報名「讀冊」，老師以活潑教學配合圖卡識字，讓葉癸妹愛上讀書的感覺，課堂上還有2名92歲的陳收蓮與謝嬉容阿嬤互相砥礪，連續3年一起當不老同學。

葉癸妹說，年輕時，曾與養父母商量就讀夜校，因隔天都需早起工作，而被拒絕，但這澆不熄她對於讀書的熱情，只要有空就自學，研究如何寫字，看見很特別的字，回家就依樣畫葫蘆地練習寫；當別人在寫字時，她也會詢問這個字怎麼念、如何寫，再回家練習，沒想到99歲了還能讀書，相當珍惜，現在不僅識字，也能寫字。

弘道老人福利基金會彰化服務處林博樺主任說，考量到葉癸妹阿嬤的腳力，志工都會協助接送到鄰近的上課地點，某次稍晚到阿嬤家，卻找不到阿嬤，原來是阿嬤等不及上課，自行走到上課地點了，好學的態度，讓人欽佩不已。

百歲學堂今天舉行結業式，測驗阿嬤們從眾多字卡中，挑出辦桌料理及廚房道具用字等名稱，邀請田中鎮長洪麗娜來擔任主考官，阿嬤們也沒漏氣，統統答對，最後考題也一一化身真實料理上桌，當場成了圍爐宴，令3位阿嬤們又驚又喜，提早感受團員圍爐氣氛。

林博樺說，希望透過活潑有趣的結業式讓長輩們更有成就感，面對年關將屆，弘道老人福利金會彰化服務處關懷彰化、嘉義縣500名獨居弱勢失能長輩，寒冬助老服務經費尚缺220萬元，邀請民眾在過年前夕捐款支持「寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫。捐款600元送年菜、捐款1200元助老用電安全檢測與除舊布新辦年貨、捐款3000元助老關懷服務一整年，一起用愛心終結孤單與危險。郵政劃撥帳號：22754331，戶名：弘道老人福利基金會，愛心捐款專線：04-7331-585。

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