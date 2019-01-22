貓盯著你別開心 專家：不懷好意才會將視線鎖定...

2019-01-22 22:49

〔即時新聞／綜合報導〕不少人都有過被貓咪緊盯的經驗，不過有時貓咪卻會在人類靠過去後又跑掉。貓咪行為諮詢師指出，通常貓咪對人不懷好意才會將視線鎖定在人身上，當成攻擊前的準備。

據《Ettoday》報導，貓咪行為諮詢醫師林子軒醫師表示，通常貓咪是「非禮勿視」，如果對人不懷好意，才會將視線鎖定在人類身上，作為攻擊前的準備，如果貓咪想向人示好，會先對人微微瞇眼睛，然後把目光移到別的地方。他也提到，有些飼主會跟貓比賽戶瞪誰能撐得久，但最後貓咪一定是贏家。

林子軒表示，貓咪之所以會盯著人，是要解讀人類的肢體語言，因為人的肢體語言會釋出許多資訊。有些貓會帶著不懷好意盯人看，把人類或其他動物當成假想獵物，通常是因為住家環境單調、缺乏遊戲刺激，才造成貓咪的遊戲性攻擊行為（play aggression）。

林子軒也說，正常情況下貓群在互動時會將彼此目光放在他處，而不是直視另一隻貓，如果貓咪開始瞪對方，通常就是攻擊行為發生的前兆。貓咪會將耳朵後折、脖子縮起、然後把身體壓低，並伴隨哈氣、嚎叫聲作為警告。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/