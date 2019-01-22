不應該！ 擴大國旅暖冬補助傳遭「暗摃」

2019-01-22 21:19

〔記者洪瑞琴／台南報導〕交通部觀光局釋出擴大國旅暖冬補助政策，但是傳出有業者與消費者「聯手」涉嫌辦理假登記，可是實際未入住，雙方拆帳各分750元。

據了解，擴大國旅暖冬旅遊補助方案，旅宿業者應在民眾住宿期間，當場折抵住宿房價給民眾，補助基準「30歲以下」或「60歲以上」，每房每晚最高折抵住宿費1500元，「31歲以上至59歲以下」，每房每晚最高折抵住宿費1000元。

坊間傳出有業者透過熟悉的友人管道行銷優惠方案，只要提供身份證辦理登記申請，可是人未到場實際入住，申請的1500元，業者與民眾就可各分750元，申請1000元就各分500元。

南市觀光旅遊局表示，目前南市未接獲檢舉案件，而且這項中央補助方案由交通部觀光局主辦，後端複審稽核作業，地方沒有相關資料可著手追查，不過，交通部觀光局曾於1月中旬公函各縣市政府，轉知相關公會呼籲旅宿業者勿造假詐領補助，拉抬房價影響消費者權益。

公函明確告知，旅宿業者應依「交通部觀光局擴大國旅暖冬遊住宿優惠措施補助要點」規定辦理，若涉詐領補助、拉抬房價或洩漏旅客個資等情事，觀光局將不予撥款，以及追回已領款項，並終止業者參加日後相關補助措施資格，而且最重會吃上刑法責任。

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