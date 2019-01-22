玉峰堰工業專管計畫 水利署：與保護區解編無關

2019-01-22 20:53

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣水資源保育聯盟等環保團體今天開記者會，呼籲中央撤銷曾文溪玉峰堰工業專管計畫，水利署澄清說，目前玉峰堰下游山上淨水場處理能力不足，導致水源無法充分利用，因此，改善計畫是提升台南公共用水穩定的關鍵措施，與水質水量保護區解編無關。

改善山上淨水場 讓台南地區供水更穩定

水利署說明，穩定供水是政府當前重要政策，台南地區因為經濟發展迅速及人口持續成長，未來用水需求增加，需積極推動各項強化淨水場處理能力及水資源調度備援能力等供水穩定工作，其中，山上淨水場供水系統改善計畫，可增加淨水場處理能力及提升水資源調度能力達每日最大10萬噸，讓台南地區 擁有10％供水備援能力，未來完成後，台南地區供水將更加穩定。

水利署分析，台南地區現況民生及產業用水主要由曾文─烏山頭水庫、南化水庫及玉峰堰等3股水源供應，但玉峰堰下游山上淨水場處理能力不足，僅能做初步處理，玉峰堰水源必須再送至下游潭頂淨水場，二次處理至飲用水水質標準，造成玉峰堰水源無法充分利用的現況，因此，「台南山上淨水場供水系統改善計畫」是以玉峰堰川流水與水庫水聯合運用，以有效利用水資源之理念而進行工程規劃與設計，經評估改善既有淨水場及增設送水管具可行性。

水利署並說，計畫已納入前瞻基礎建設計畫執行，未來山上淨水場改善後處理能力可直接處理至飲用水標準，不需再送潭頂淨水場作第二次處理，潭頂淨水場可騰出每日5萬噸淨水空間，且配合新設送水管及既有管路，提升玉峰堰川流水、曾文─烏山頭水庫及南化水庫聯合運用供水效益，增加台南地區水資源調度能力。

至於環團所質疑計畫於調查研究階段並未具經濟性（益本比小於1.0），至最後定案計畫益本比1.62，水利署解釋，主要原因為各階段評估工程規模、管線長度、工程成本、效益及經濟分析因子等均不同，且因原初期規劃功能僅設工業專管，最後定案計畫增加淨水場改善工程，並納入區域水源調度及強化供水備援，對台南民生及產業供水具效益，且具經濟可行性。

水利署指出，本案無涉水質水量保護區解編，且經濟部一向重視水源保育，在前瞻計畫已編列100多億水庫集水區水質保護經費，強化集水區水源涵養及水質保護，確保水源水質安全及促進永續發展，而對於外界質疑，也會持續溝通說明。

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