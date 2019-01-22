恆春機場活化有成暫免「死刑」 屏縣府續拚境外包機

2019-01-22 21:03

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕被譏諷是蚊子機場的恆春航空站，外傳今年3月再面臨存廢考驗，屏東縣政府嚴正澄清，認為依據民航局101年制定機場3項活化指標，目前已達到其中2項標準無存廢之虞，但縣府仍積極推動境外包機，並請求中央儘速啟動中、長期機場跑道改善工程計畫，全力推動恆春機場飛航業務。

恆春機場跑道近年主要是飛航訓練學校安捷航空申請飛航訓練，另有軍方及公務單位無人機起降，航空站空間則租予民間活動使用，雖然在「機場平均週架次數」不合格，但「航站空間使用率」、「非航空收入成長率」2項已達民航局機場活化指標標準。

屏東縣政府交旅處說，行政院106年3月同意試辦國際包機飛航2年，試辦第一年，除了積極與民航局研商包機CIQS、加油、地勤、修正AIP等作業程序，並爭取「交通部觀光局推動境外包機旅客來台獎助要點」加碼補助並放寬適用範圍；第二年則委託高雄餐旅大學協助辦理包機招攬業務，共拜訪東北亞、東南亞及港澳地區共6國40餘間航空公司及旅行社。

「恆春機場絕對有國際機場的可行性！」交旅處長黃國維說，恆春半島每年有400萬人次以上觀光遊客，依據交通部觀光局問卷調查資料，國外旅客造訪墾丁比例也名列前茅，絕對有升格為國際機場的條件，目前提出短、中、長期3階段推動計畫，請求中央儘速啟動中、長期機場跑道改善工程計畫，升級國際機場才是恆春機場的正確方向。

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