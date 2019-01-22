社團譴責民代直播虐嬰案 林燕祝駁：未讓個案曝光

2019-01-22 21:54

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市議員林燕祝日前為一件疑似虐嬰案而發聲，但在臉書直播處理過程，引起社會團體抗議，認為民代不該變網紅，侵犯個人隱私和受虐兒童權益。不過，林燕祝強調，她並未討論相關個資及曝光當事人面貌。

台灣南方社會力聯盟今日下午向議會遞交陳情書，指出民代不該變網紅，為了求曝光而不顧個人隱私及兒少福利；聯盟榮譽理事長卓春英表示，議員在直播中意外地曝光個案背景和社會局人員手機號碼相當不妥，此舉甚至引起模仿效應，有民眾揚言要帶著家暴婦女到社會局直播，如果不從將召開記者會，因此希望議長可以約束議員。最後，陳情書也由議會秘書長郭伊彬代為收下。

不過，林燕祝認為，她在直播的過程中並未公布個案的資料和面容，而且社會局人員的姓名和手機號碼都是公開資料，她並沒有曝光個案資訊。

由於社會局人員在直播中說出個案的姓氏。對此，社會局解釋，該員不知道議員正在直播，所以才向對方報告些許案情，至於手機號碼也是選擇性公開，與他們有來往的單位才會告知，並非全面公告。

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