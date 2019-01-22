聲援長榮空姐！空少：陌生人要求妻女擦屁股 誰能接受

2019-01-22 19:37

〔記者黃旭磊／高雄報導〕長榮女空服員被乘客要求擦屁股，對此，華航男性空服員聲援表示，陌生人要求女兒、妻子擦屁股，可以接受嗎？

華航空服員潘家洛今晚（22日）在高雄分公司門口，發送500份雞排給民眾，他於2017年10月遭公司調職，經勞動部、台北高等行政法院判決要求華航恢復原職，本月15日重新復飛日本大阪，女空服員、地勤等支持者發雞排，高喊「1人1支手扒雞，支持家洛上飛機」，上百民眾響應。

記者問及長榮女空服員事件，潘家洛答道，上飛機服務，不是服侍，賣的是勞務，不是尊嚴，陌生人用輕蔑口吻要求擦屁股，試問誰能接受？可以接受女兒、妻子接受嗎？公司不應把員工推到第一線接受質難，事後再予以清算、懲處。

潘家洛任職華航21年，其中19年擔任歐美、亞洲等各航線空服員，2017年爭取收取餐盒戴手套權益，被資方調至貨運部夜勤，由於離婚獨自帶兒子，值夜班每天只有40分鐘與兒相處，被網友稱為「40分鐘父親」。

潘家洛說，停飛、復飛城市都是大阪，跟這個城市有緣，兒子曾說以後要當空服員，請調高雄後發現很多事存在不公不義，「會幫兒子把勞工環境弄好，讓下一代環境更健康。」

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