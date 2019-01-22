闢設兩景觀橋串連大里、南區 預計109年完工

2019-01-22 23:05

〔記者陳建志／台中報導〕旱溪康橋計畫廣受好評，為了改善旱溪水質，並打造民眾悠閒的生活空間，立委何欣純爭取前瞻基礎建設經費，由市府水利局斥資1.7億，進行旱溪國光橋下游的水質淨化，並在積善橋到中投公路間，新闢兩座連接大里和南區的景觀橋，並改善水利園區景觀，今天向民眾說明，兩座橋預計2月開始施工，10月進行照明設備施工，預計109年就能完工。

立委何欣純表示，旱溪在國光橋下游推動康橋計畫後，讓河岸景觀大變身，深獲民眾好評，不過因民生用水排入，民眾抱怨河面常飄來臭味，為此爭取進行水質改善，並推動下游的水利園區景觀改造，以及興建兩座連接大里、南區的人行景觀橋。

何欣純表示，經向中央爭取，獲得前瞻基礎建設補助，由市府水利局斥資共1.7億進行水質改善，並興建景觀橋，今天邀集三河局、市府水利局、大里公所和里長與民眾針對相關設計進行說明，並聽取民眾意見。

何欣純表示，兩座人行景觀橋寬度都是4.5米，長度則是58米，分別從現在的慢速壘球場和中投公路上游不遠處跨越到對岸的水利園區，兩座橋引用徐志摩「再別康橋」裡「有西天的雲彩」的句子，上游和下游分別命名為「雲橋」和「彩橋」，預計今年2月施工，10月則裝設照明景觀燈。

何欣純表示，包括水利園區將進行6公頃的綠美化，並新種和移植424株的樹木，以及新增107座的照明景觀燈，整起工程預計109年完工，屆時附近景觀將大變身。

大里永隆里長林士元對於水利園區和景觀橋充滿期待，但希望能將步道寬度加大；大里樹王里長陳俞樺則表示，目前里內民眾要前往旱溪旁的綠帶散步、運動相當不方便，希望未來一旁的公墓遷葬綠美化後，能闢設連接自行車道和景觀橋的通道，方便民眾前往水利園區。

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