「比基尼登山客」身亡 綠委：台灣人應該要感謝她

2019-01-22 21:41

〔即時新聞／綜合報導〕暱稱G哥的「比基尼登山客」吳季芸在登山過程中不幸墜谷身亡，為此，民進黨立委余宛如在臉書上表示，有人批評G哥登「黑山」又出事，浪費國家搜救資源，但是她認為，「台灣人應該是要感謝她的」。

余宛如在文中指出，G哥登山專業訓練均是自學，不只透過臉書分享美景照，帶民眾領略台灣山岳之美，也為台灣的山岳運動增添光彩，這讓她思考，「（登山運動）是否應列為國家重點政策？」

余宛如解釋，台灣擁有268座超過3000公尺的高山，是地球賜與台灣的「無雙資產」，為了讓台灣登山運動的風氣與技術水準追上世界，她在上月邀請國內登山女傑第一人江秀真，並表示相當支持江對籌設登山學校等願望。

接著，余宛如也引述深度旅遊專家羅雪柔（Cheryl Robbins）的發言，指出台灣的山獨一無二，充滿魅力，能比過許多國家，「但是接下來的問題是有沒有山上活動？怎樣讓遊客規劃這些活動？」她強調，如果能達到以山岳美景為基礎，完善登山設施，輔以專業嚮導，周延保險制度等目標，那麼，「我們真的有潛力讓一個人來100次，不，268次。」

此文一出，引發許多網友留言支持，表示「政府政策跟媒體風向都是要大家沒事不要登山」、「台灣是一個多山海島國家，風氣卻是封山封海，真的很可悲」；另外，也有人建議，規劃登山產業的同時，也要兼顧保護山林的根本原則。

余宛如臉書

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