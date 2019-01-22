停車費1小時200還要「留鑰匙」 苦主：再也不去九份

2019-01-22 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕不少觀光景點的周邊消費，會遭不肖業者哄抬價格，一名孕婦日前和老公開車到新北市九份老街玩，停車時詢問價格，老闆回答「1次200元」，還要求留下車鑰匙，聲稱讓2人方便移車，豈料取車時對方竟改口「1小時200元」，而且連車上的零錢也詭異消失，讓她氣憤將這段經歷貼上臉書，事後被網友轉貼至社團「爆廢公社」。

孕婦呼籲，「如果開車去九份老街，需要停車的話，一定要徹底問清楚，而且最好錄音喔！」原先她心想，假日人多車多，1次200元也難免，結果停車場老闆竟在她取車時改口，說是1小時200元，並堅持向夫妻倆收600元，讓她怒轟「沒想到台灣也有這麼搶錢的土匪」，最後老公怕她動到胎氣，還是付錢了事。

慘痛經驗不僅如此，孕婦更爆料，當時停車場老闆以方便2人移車為由，要求她留下車鑰匙，沒想到事後車上的零錢全部不見蹤影，讓她無奈表示「這輩子永遠不會去九份了」。

此文引發網友熱議，許多苦主紛紛現身，表示許多私人停車場都會要求留鑰匙，不然就是停車費超貴，「停1小時1分，被開價400」、「以前去停不到1個小時450」、「有員工看到好車還會把車偷開出去」；另外，也有人建議「停九份就是不能停這種私人的」、「九份不能停老街附近，要停到後面往金瓜石那邊」。

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