巨石撞臉鱷魚嘴、摩艾石像…冬季限定秘境 宛如奇石樂園

2019-01-22 20:36

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮、國姓鄉交界的南港溪谷，溪水經年累月向下沖刷切割，造就美麗的奇岩巨石，有「鱷魚嘴」、「石城谷」、「巨石像」等等，宛如一座「奇石樂園」，成為在地人的冬季限定私房景點。

目前正值冬季枯水期，也是探索河川美景的好時機，流經埔里、國姓地區的南港溪，就藏了一座令人眼睛為之一亮的賞石秘境，想要造訪這座全石打造的奇幻世界，不必舟車勞頓，距離埔里市區只要10分鐘車程，從台14線中潭公路國姓往埔里方向的觀音2號與3號隧道間產業道路轉進，即可下切至溪床，一睹美麗溪谷。

埔里文史工作者潘樵特地踏查，身歷其境，直呼「真的太美了！」因為在大約2公里長的溪床上，布滿各種奇岩怪石，有「鱷魚嘴」、「哈巴狗」、「哭泣岩」、「恐龍骨」、「 軍艦岩」、迷氣「石城谷」，山壁上櫛比鱗次的岩石，還出現類似復活節島知名摩艾石像，每個人的觀點、想像力各不相同，可說是驚奇處處。

實地造訪的民眾也說，可能國道6號未通車前，台14線是埔里重要聯絡道路，車流量大，車速也較快，往往忽略兩旁的溪谷風光，現在車流量減少，被遺忘的溪谷美景也獲青睞，不過還是特別提醒，來賞石必須注意安全，切勿輕易戲水，夏季汛期溪水容易暴漲，不適合前往。

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