復育國寶牛樟 中研院找出「全數基因」重寫族譜

2019-01-22 20:51

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣特有的國寶級喬木「牛樟」（Cinnamomum kanehirae Hayata）除了是上等木材，還能培養「牛樟芝」，因長期盜採而瀕臨絕種；中央研究院生物多樣性研究中心研究團隊將將牛樟的基因體定序解碼，研究成果可望強化牛樟的復育，也有助解釋為何牛樟具獨特芳香且有利牛樟芝生長。

牛樟是台灣特有的闊葉五木之一，主要生長於海拔450到2000公尺潮溼的多霧森林，直徑可超過2公尺，樹齡達千年以上，是非常珍貴的原生常綠大喬木，除了可提煉芳香精油，更能培養俗稱「森林紅寶石」的牛樟芝。

生物多樣性研究中心特聘研究員趙淑妙長期投入植物演化及基因定序，這次將牛樟複雜的基因體定序與註解，找出其將近2萬8000個全數基因。

中研院今天舉辦研究成果發表會，趙淑妙說，這些基因資料有如牛樟的身世密碼，透過基因體比對，可幫根據演化地位畫出族譜、找到牛樟的兄弟姊妹。

未來，除可將牛樟芳香、抗腐及抗蟲的基因開發應用外，也可如人類「臍帶血」技術一樣，進一步用在牛樟及其親緣植物的疾病治療，對牛樟的遺傳資源保育，有直接的幫助。

近年牛樟數量的減少其實不只是人為因素，研究團隊在深入分析演化的時間軸後發現，牛樟族群持續且穩定地縮減情形，竟可追溯至過去九百萬年以來。

研究團隊推測，近期牛樟野生族群的消失雖與近半世紀來的盜伐有關，然其本身遺傳的多樣性，極可能早就被台灣的複雜地質變動所影響。

研究論文已在今年1月9日發表於國際期刊《自然植物》（Nature Plants），中研院表示，因研究成果對開花植物演化突破性見解，期刊以專文評論其重要性。

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