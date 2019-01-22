好搶手！投縣唯一的草屯年貨大街攤位抽籤 中籤率23％

2019-01-22 22:09

〔記者陳鳳麗／南投報導〕6天租金才4500元的南投縣草屯鎮年貨大街太搶手，87個攤位有367人登記，今天下午抽籤，中籤的人笑得合不攏嘴，少數過去都有抽到今年卻「摃龜」的民眾則難掩失望之情。年貨大街將從本月29日8點開市，共有6天營運時間，抽到攤位的民眾可利用這幾天賺紅包錢好過年。

草屯鎮年貨大街已有數十年歷史，是縣內唯一的年貨大街，今年年貨大街營業時間仍為6天，從本月29日到2月3日，每天上午8時到午夜12點。因租金非常便宜，大家搶著登記，今年恢復抽籤制，15日先登記，當天就有367人來登記，扣除保留給公有市場攤商18個攤位，留下367個攤位，今天下午讓登記者來試手氣。

抽籤大會在草屯公有市場大樓4樓和平里集會所舉行，現場人潮湧，大家抽籤前都先唸吉祥話，希望一舉抽中好籤，87個可抽中的籤，都寫好攤位號碼，比對現場的位置圖，就知抽中的是哪個位置的攤位。有抽中的人難掩興奮，「摃龜」的人則略顯失望，不過有人也很樂觀地表示「今年機會讓給別人，明年再來一定會中！」。

市場管理所人員透露，保留給市場攤商的18個攤位快登記光，若下週仍有剩一兩個，會釋出給一般登記民眾。

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