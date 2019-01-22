台中榮總揮毫送春聯 九怪書法家揮毫

2019-01-22 22:10

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中榮總今天舉辦寫揮毫迎新春活動，請來專業書法家為民眾寫春聯，磺溪九怪書會及鹿港四君子書會，由兩個世代的書法家提筆送與所有病患與家屬，並由雅韻齋青山詩吟社的黃菁珊表演古箏歡慶開場，為醫院增添新春喜氣，民眾爭相索取春。

中榮院長許惠恒的83歲母親許林秀金，也是書法好手，教退休後拜師學習書法近20年，勤於臨摹撰寫，書法家各擅所長，運用多種書法體，寫出富變化又喜氣的春聯。

中榮指出，磺溪九怪書會成立7年，由趙宗宋發想，靈咸來自清代畫派揚州八怪，成員有10人，首屆會長為中榮的政風室主任鄭惠宇擔任，九怪成員在書法篆刻暨繪畫各有專精，更有多位會員是國展比賽之常勝軍。

中榮社工室主任莊李和說，台中榮總長期與惠康基金會合作，結合企業資源辦理藝文及弱勢關懷活動，春聯動也藉由悠揚的琴聲與精湛的書藝，能夠緩解民眾來院就診的緊張感，同時也讓民眾帶回難得的書法名家現場揮毫春聯，不但更具質感，還有濃濃的年節味。

許惠恒院長表示，春節期間院方還會舉辦一系列榮民、弱勢及病友的訪視關懷活動，哪裡有需要，台中榮總就在那。

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