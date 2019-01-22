找不到10年前照片？ 電獺少女教你重啟「無名小站」回憶

2019-01-22 23:27

〔即時新聞／綜合報導〕近日社群平台上掀起「10年挑戰」風潮，紛紛PO出2009年與現年照片對比。不過也有不少網友表示10年前的照片都已經關閉的平台「無名小站」內，找不到了。YouTuber「電獺少女」則發文教學「簡單兩步驟教你開啟相簿和網誌！」

臉書粉絲專頁「電獺少女-女孩的科技日常」昨（21日）分享網誌，成員宇恩表示，無名小站於2013年8月宣告終止服務，雖然當時有公告要大家盡快將所有資料備份及搬家，但仍不少人沒有處理。隨著近日臉書吹起「#10YearChellenge」熱潮，許多網友哀嚎「十年前的相片都存在無名小站裡啦」、「好想念無名」、「青春都在無名小站」等，宇恩研究後發現「其實有一個網站可以幫你找回當時的無名相簿及網誌喔！」

網誌中教學，第一步，點進「Wayback Machine」網站，在紅色框的地方輸入「http://www.wretch.cc/album/你當時的無名小站帳號」後送出，就會出現像年曆一樣的頁面，「只要看到有藍色底圖標記的日期，點進去就可以囉！」若要重啟網誌，則改輸入「http://www.wretch.cc/blog/你當時的無名小站帳號」即可。

宇恩提醒，「如果忘記帳號或是當時把無名給關閉的話...我就幫不了你了QQ」，且由於檔案相當久遠，有些人可能會發現照片跑不出來或是無法存檔，「雖然不能百分之百還原，但能看到過去的一點點回憶，內心還是很澎湃啊！」以她實測，可以成功打開約五本相簿，但是除了每一本的第一頁之外，其他的照片都看不到、也無法放大看圖片。

網友們看了教學文後，留言大嘆「這個也太懷念了吧！」、「太多秘密不敢看」、「滿滿的不堪回首的各種黑歷史」、「忘記當年自己相簿的密碼」、「時代眼淚」等。

相關連結

快問快答｜無名小站怎麼找回來？簡單兩步驟教你開啟相簿和網誌

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/