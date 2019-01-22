3.06公頃公園公廁等5年 議員批：全國蓋最久的廁所

2019-01-22 19:36

〔記者陳心瑜／新北報導〕位於三重區福德南路的公46公園（將命名為港墘公園）已經啟用5年，但公46公園以及緊鄰的同安公園、光興公園和公36公園面積共約3.06公頃，卻沒有一座廁所，當地民眾陳情多年，公廁工程終於2017年2月發包施工，原定同年7月啟用，但至今已經過了1年半卻未開放，引起民怨。市議員陳啟能今天邀相關單位會勘，三重區公所坦言包商延宕，承諾1月底前開放公廁。

陳啟能表示，公46公園公共廁所占地僅僅約20坪，從動工至今將近兩年，卻還不能用，從民眾陳情的2014年開始計算，已讓民眾苦等5年之久。

陳啟能說，營造廠商未依合約完成，應依合約工程延宕究責辦理，並在過年前完成驗收及開放民眾使用。

陳啟能更質疑，公廁工程總經費約1千1百萬元，換算20坪的公廁，造價過高。

三重福德南路附近數百民眾於2014年陳情，指公46公園面積1.96公頃，加上緊鄰的同安、公36和光興公園面積佔地共約3.06公頃，卻沒有任何一間廁所，讓休憩的民眾相當「不方便」，公廁工程終於在2017年2月發包施工，原定同年7月完工啟用。

三重區公所坦言延宕，工程於2017年2月開工，承攬廠商5月申報竣工，後來因為變更設計程序、辦理議價四次未成，造成驗收期程延宕。

三重公所表示，去年6月已經申請使用執照，但承攬廠商並未在去年底期限之前完成補正，補正包括鋪面不平整等缺失，現正要求立即，將於25日前取得使照並啟用公廁。

三重區公所也澄清造價並未過高，因為工程除了公廁本體，還包括地下結構物（雨水滯留設之和化糞池）、透水鋪面景觀工程等，由市地重劃補助經費和區公所預算支出。

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